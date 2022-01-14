中壢西堤群聚擴大 110客人、43員工全送集中檢疫所

桃園本土疫情延燒，歌友會、居服員、聯邦銀行案相關群聚都擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，本土新增11例，包括歌友會成員家人、居服員乾妹夫、行員家人、西堤員工及客人，其中2名顧客年紀小，只有1歲及3歲。截至目前，桃園機場相關本土個案總確診數已突破60人。

陳時中表示，今日聯邦銀行的職場沒有增加新個案，昨日為止累計14例，但今天新增3個行員家人確診（案17771、17773、17772），累計17人染疫，基本上這些家人都在匡列隔離範圍內，進去隔離時檢出陽性，對社區仍有威脅，疫調持續進行中。

對於聯邦銀行員工尾牙吃的餐廳西堤，今日工讀生（案17774）也確診，中午又有2名員工（案177801、177805）、2名顧客（案17802、17803）染疫，合計3員工、2顧客確診。2名顧客年紀較小，1個是1歲，1個是3歲，1月7日晚間曾赴西堤用餐。

至於從手推車員工（案17473）延伸出的居服員群聚案，陳時中表示，居服員（案17472）有個在電子廠上班的乾妹妹（案17507），目前電子廠的員工都送入集中隔離，縱使有個案，也在控制範圍內。這個乾妹妹有2家人，今天她的先生確診（案17804），不過因為在隔離中發病，對社區威脅較小。

另外2人是屬於歌友會司機成員（案17368）的女友（案17806）和女友的小孩（案17770），女友的小孩在桃園瓦城餐廳上班，這名小孩一開始被列入自主健康管理，一採陰後仍有在社區活動，疫調進行中，17806在1月6日採檢陰性，而且隔離了，對社區的影響相對小。

對於疫情燒到餐廳，是否會增加客人風險？陳時中表示，各種可能性都會有，目前來講，比較可能是銀行到餐廳段的可能性大，戴口罩的頻率高、緊、好，效果就越好，廚師做菜時大部分都會戴口罩、面罩，有基本的防護在。

針對西堤，指揮中心昨(13)日已指派防疫醫師及同仁,會同衛生局該餐廳進行風險調查，依據餐廳預約及實聯制資料，發送簡訊召回用餐的客人，安排採檢及居家隔離。我們已經全數員工43人、用餐客人110人，均安排採檢及送集中檢疫所隔離，2朋友也是在實聯制、預約名單找出，同住家人就讀的國中、國小，皆預防性停課1日。這家餐廳也在1月13至15停業，安排消毒、靜置，並由地方衛生單位公布足跡。

對於桃園的社區探檢站，除中壢區中正公園、中路公園、龍岡探檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心外，今午也新增南園市民活動中心、新勢市民活動中心2處。