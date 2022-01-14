鄭賢俊在《極速快遞》中二度和朴素談合作。（車庫娛樂提供）

韓國飆風動作鉅獻《極速快遞》在韓上映後口碑沸騰中，該片由《機密同盟》製作人攜手《屍速列車》發行團隊一同打造，故事敘述專業快遞配送員銀河（朴素談飾），只要能拿到報酬，不論是人或物品都能配送成功，但某天在她讓1名男孩（鄭賢俊飾）上車後，卻讓自己身陷危機，展現出電影本身能令人身歷其境的精髓，新穎的故事內容和精彩的動作場面都令觀眾無法移開視線，朴素談這次在片中展現痛快、疾速的飛車演技，無所畏懼地行駛在路上的模樣令觀眾和媒體都紛紛折服於她的魅力中。

曾在《寄生上流》中飾演朴素談家教學生的童星鄭賢俊，這次二度和朴素談合作，在電影中展現更豐富的情感演技，他所吐出的率真逗趣臺詞，也左右了故事的氛圍，鄭賢俊表示：「我在電影中很依賴『銀河』，努力展現出絕對無法離開對方的演技。我和朴素談姐姐在拍攝現場的默契也很好，在拍《寄生上流》時她就對我很好，這次也很照顧我，讓我能自在地演戲。」鄭賢俊在片中是極為關鍵的人物，但因本作在韓審議分級為輔15級，所以2011年出生的他暫時無法觀賞這部作品，他表示：「因為我還無法看電影成品，不曉得自己演得好不好，但大家都說我表現得很好，我決定相信大家的話。等我15歲時，我應該會最先觀賞《極速快遞》！」鄭賢俊可愛的發言也讓導演和其他演員前輩們忍不住大笑。

片中，朴素談和鄭賢俊可愛又真情的互動，也引起韓國觀眾熱烈討論，都認為為本作增添了更豐富多樣的元素。而電影中「銀河」為了守護孩子孤軍奮鬥的模樣，也會令人想起元斌主演的經典韓影《大叔》，但特別的是《極速快遞》是以女性角色作為電影的中心人物，朴大民導演對此表示：「因為我想拍攝以女性為主的動作電影，才會開始籌備這部作品。想像了專業人士疾駛的模樣，思考那樣的人物在什麼樣的情況下會賭上自己的性命，於是決定安排了孩子的角色。在過去以女性和小孩之間的故事結構中，多強調『母性』這個概念，但《極速快遞》中我們則將重點放在兩人成為朋友的過程。」《極速快遞》28日在台上映。