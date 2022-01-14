台北市議會舊址A、E區設定地上權案14日動土，預計可引入民間136億投資金額，市長柯文哲表示，未來此地是台北市的城市地標，加上雙子星、台北郵局BOT案，以台北車站為中心的西區門戶計畫會讓北車周邊看起來像紐約的高樓大廈林立的曼哈頓，實現舊城復興、軸線翻轉目標。

根據市府統計，台北市從2015到去年完成招商簽約的民間參與投資案件，投資金額高達2204億元，市議會舊址A、E區設定地上權案在2017年10月完成簽約，也引入民間投資金額約136億餘元。

柯文哲指出，這個基地具有深遠的歷史文化意涵，在清朝時期由洪騰雲捐地興建考棚，這裡也曾是北市議會及北市警察局中正第一分局的使用地，在議會遷址後，舊址建物閒置很長的時間，為了讓市有土地能有效開發，市府採設定地上權的方式，交由民間投資人開發興建營運。

他表示，市議會舊址AE區案開工是西區門戶計畫的起點，從這裡一直到環河南、北路多項建設將串連起來，包括今年應該會開工的雙子星以及E1、E2的招商案、台北郵局後的BOT案，確定要改建的西寧國宅等，可以想像以台北車站為中心的西區門戶計畫在5、6年後，將讓大家對這裡完全改觀，會成為很像美國曼哈頓的高樓大廈都會區。

柯文哲強調，市議會舊址A、E區設定地上權案完工後，其中的文化觀光專用區開發總容積樓地板面積的40％，將提供作文化觀光設施使用，其中20％將無償提供市府運用，由北市都發局規畫設置台北城市博物館，將「台北城未來願景」、「舊市議會文物」、「考棚行署紀念碑」等重點納入，讓台北人的共同記憶可以被完好保存。

他說，公私協力是推動城市發展關鍵，西區門戶計畫逐步完成後，「舊城復興、軸線翻轉」將大致完成，台北市是從淡水河沿岸向東發展，如今西區舊城再復興，也將改變北市未來面貌。