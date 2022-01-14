35歲的莊姓男子平時靠打零工維生，13日下午騎車至台61線快速道路偷了7個水溝蓋。（桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市大園區有名男子因年關將近，竟把歪腦筋動到水溝蓋上，13日正在偷台61線快速道路上7個水溝蓋，不料卻在路上遇到巡邏員警，男子馬上欲騎車逃離，但仍被警方攔下人贓俱獲，後續將依竊盜罪送辦。

大園警分局指出，35歲的莊姓男子平時無業、靠打零工維生，近日因年關將屆，口袋空空缺錢花用竟把歪腦筋動到水溝蓋上，13日下午騎車至台61線快速道路34至35公里處，沿途偷了7個水溝蓋，準備拿去變賣換錢。

不料潮音派出所警員李哲銘、洪湘筌2人正好巡邏行經大園區西濱路三段與許厝港路口，眼尖發現莊男騎著機車，腳踏板還載著多個水溝蓋，機車車身重心不穩、搖搖晃晃，便上前攔查，莊男見警方靠近立即騎車逃逸，但員警一路駕車尾隨，最後順利將人攔下，莊男自知法網難逃，於是坦承行竊。

警方隨後也通知交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段人員前來指認，確認水溝蓋是該單位所有，全案於警詢後依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，因航空城計畫逐步啟動，徵收範圍內的住戶陸續搬遷造成空屋增加，加上近期年關將屆，小偷經常鎖定此區域下手行竊，為此警方也持續加強巡邏，防堵治安死角，以守護民眾財產安全。