勞動部14日公布最新的「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」，報告指出，受到近年投資績效佳、基金累積餘額穩定成長，勞保財務破產年限將從由2026年延後2年至2028年，但勞保精算負債為11.05兆億元，財務缺口仍持續增長。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，收支趨勢與過去相同，基金應用的收益更好，再加上前次精算時，沒有加入政府撥補，近年來年金選擇比例有提高，平衡費率為27.83％，讓勞保財務破產年限將從由2026年延後2年至2028年。

勞保財務每3年精算一次，2015年的精算報告預測勞保基金將在2018年出現收支逆差、2027年基金破產，而2018年的報告則是指出在2017年出現收支逆差，2026年基金破產、大限提前一年。

勞保基金提前在2017年出現收支逆差，但因為這幾年基金投資盈餘彌補收支打平，而政府也三度撥補勞保基金，2020撥補200億元，2021年則撥補220億元。2022年撥補300億元，三年總計撥補720億元。