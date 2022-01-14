Omicron未見重症 確診者明起分流輕症不送醫

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內共驗出317例Omicron病毒，包含39例本土，由於Omicron病患至今尚未看到中重度病患，從明日起將針對病患進行分流，若是輕症與無症狀患者，將送至加強版防疫旅館、集中檢疫所隔離，把醫院留給中重度病患，以及一般醫療使用。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至目前，國內定序出Omicron的病例共有317例，包含39例本土、278例境外；另有310例為Delta，其中52二例本土、258例境外。

羅一鈞引用數據分析，從境外移入的例Omicron病例中發現，男性略高於女性，且染疫年齡層仍以青壯年居多，最高的是20多歲（77人），其次依序為30多歲（63人）、50多歲（44人）、40多歲（33人）、60多歲（28人）。

278例中有259人屬突破性感染，至於發現時間，有200例是在機場一落地就被發現，其次依序是在入境後第6天、第3天被發現居多，但也有直到隔離檢疫最後一天才被發現的案例。

為因應Omicron病毒的特性，衛福部長陳時中也表示，明天起將開始對病患進行分流，比照應變醫院排班輪流收治，將加強版集中檢疫所、防疫旅館排班訂定輪值表，將輕症、無症狀的病患送至隔離，目前台北市、新北市都已完成準備，將共同築起Omicron防火牆。

關於收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館的標準，羅一鈞表示，首先會根據病患症狀與年齡進行評估，若是20至39歲民眾在機場未出現急性症狀，經評估無須送醫救治者，即依規定送至加強版集中檢疫所、防疫旅館隔離。目前台北市已先提供30間的數量，後續將視各地區的開設情形，加入輪流調度的行列。

羅一鈞說，截至目前，北市綜合負壓隔離病房與專責病房共有1202床，已收539名病患，占床率44.8％；北區則有554床，已收243床，占床率43.9％。由於未過5成，因此並非因醫療量能吃緊才開設加強版集中檢疫所與防疫旅館，主要是觀察Omicron有輕症化趨勢，且加強版集中檢疫所、防疫旅館內也有醫護可照顧，認為要做好醫療分配，保留一定量能給其他病患使用。

陳時中則進一步說明，若隔離病患病情突然惡化，除透過視訊會診外，也可仿照去年模式用綠色通道的方式進行轉診，這部分沒有問題。