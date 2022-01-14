舞蹈女神KIMIKO前年與老公步入禮堂，正式升格當人妻，夫妻倆的互動模式深受網友喜愛，不過她透露收到網友私訊指責「結婚後變很多」，讓她高EQ發文列出3點回應，吸引6千多位網友按讚力挺。

KIMIKO曬出網友私訊截圖，只見對方表示：「老師我覺得你結婚後變好多，感覺生活以老公為主，小女人這樣，不怕離婚了不是什麼都沒有嗎？我不喜歡這樣的妳，振作一點，不然會被女生討厭」，對此，她表示雙方走入婚姻後的共識，就是把彼此放在生活優先順位，同時保有調整的彈性空間，此外，對經濟獨立有工作能力的女人而言，擁有的是從零到有創造自我價值的底氣，更強調「對另一半撒嬌是我喜歡的生活情趣」。

此外，KIMIKO表示雖從訊息內容得知網友想法，仍會根據實際狀況調整做法，不過從各社群後台數據，發現女性追蹤者佔比超過85%，讓她向對方喊話：「看起來還是和你個人看法有點出入」，對此網友紛紛留言：「男生也喜歡展現有肩膀的一面，私訊控制別人真的很可怕」、「這種沒營養的留言，真的不用太認真，她管真寬」。

KIMIKO過去也被網友訊息騷擾「假奶，做好假」、「老阿姨假奶」等，但她高EQ幽默反擊：「這也算是一種對年份40+規律運動身體的高度讚美吧」，並曬出只穿內衣辣照，超兇上圍讓人一覽無遺。