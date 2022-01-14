桃園本土疫情連環爆，根據過去指揮中心的規範，只要單周出現3起社區群聚，或單日新增10例不明感染源，就達到3級警戒標準。對於現行的社區群聚情況，指揮官陳時中表示，嚴格定義下，不見得有到達3起社區群聚，基因定序下可能是2或1起。

指揮中心日前宣布全國二級警戒延長至1月24日，外界管制近期本土疫情連環爆，是否已達到升級標準。對此， 陳時中表示，嚴格定義下，不見得有到達3起社區群聚，基因定序下可能是2或1起。醫院的我們不算，屬於院內感染而非社區群聚。

陳時中表示，現在關鍵在如何控制疫情，機場前進指揮所有積極控制，員工也有親屬家人在，也會傳幾波。我認為風險沒有到特別大，非常謝謝桃園衛生局，幾乎不眠不休，第一時間的疫調很清楚，半天就能進行匡列，檢疫所也有準備好，目前是順暢的，希望下一波能停下來，期待是這樣子，不過防疫的事情很難說，大家盡力做。

至於現行2級警戒下，是否會有提高部分防疫措施的要求，例如要求口罩戴2層、拉長社交距離，或是將餐廳的餐具改為免洗餐具等，陳時中表示，我們都會滾動式檢討。