中華電信行動通信分公司副總經理賈仲雍日昨表示，中華電信致力於建立基於O-RAN、4G LTE、5G、物聯網、雲端運算和人工智慧（AI）等關鍵技術的最佳通訊環境。

中華電信於2021年共同主辦了第三屆全球O-RAN聯盟插拔測試大會活動的台灣插拔測試大會。該活動在亞洲、美國和歐洲的10個國家及地區舉行。 在台灣插拔測試大會中，中華電信與多家O-RAN設備供應商合作，使用KORA解決方案中的UeSIM、RuSIM、CoreSIM和Open RAN Studio，來驗證互通性、安全性和端對端效能。

其中包括是德科技，賈仲雍強調，在是德等多家廠商的協助下，中華電信能夠快速而自信地部署先進技術，以支援中華電信的數位轉型策略。

是德科技表示，中華電信選用是德的Keysight Open Radio Architect（KORA）解決方案，並依據O-RAN聯盟定義之標準，加速驗證無線存取網路（RAN）設備。

是德科技指出，中華電信是台灣第一家獨立進行多廠商網路整合，並成功驗證O-RAN架構的電信業者，在實際網路部署前，業者必須將設備在真實環境條件下進行嚴格的測試，而這是O-RAN設備端到端整合與部署的成功關鍵。中華電信採用KORA部署連接服務，以支援運輸、製造、能源、商業、農業和醫療等產業，以及消費大眾。

中華電信選用是德科技的用戶端設備（UE）模擬解決方案（UeSIM），以及 KORA 產品系列中的O-RAN射頻單元（O-RU）模擬器（RuSIM）。業界頂尖的行動裝置供應商、超大規模資料中心和服務供應商，皆使用KORA來驗證O-RU、分散式單元（O-DU）和中央單元（O-CU）之間的互通性，並驗證網路元件是否符合最新的O-RAN規格。