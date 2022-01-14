國立中正大學劉姓女大生失蹤14年，檢警懷疑其男友阮哲夫涉重嫌，追查後又發現阮男的郭姓祖母也離奇失蹤，且在阮男住處找到郭的假牙、證件等，檢察官去年9月依殺害直系血親尊親屬罪起訴阮男並求處死刑，台中地院今召開辯論庭，阮男人在美國的妹妹跨海視訊，指證曾在哥哥的行李中看到10多顆人類牙齒。

36歲阮哲夫疑因貪圖祖母財產，2015年4月間趁祖母到醫院就診後返家的機會，殺害祖母並棄屍他處，事後還偽造「阿嬤在休養，不宜打擾」或「阿嬤跟慈濟師姐外出遊玩」等說詞掩飾犯行，但其實，阮男殺害祖母後接連盜領祖母存款共312萬，並要求母親假冒祖母身分、詐領130萬元保險金。

但檢警今年5月間搜索阮男住處，在天花板尋獲期祖母的身分證、銀行存摺等物品，並在其祖父的骨灰罈內找到阮男祖母的可拆式假牙。檢方去年9月起訴阮男，並依偽造文書等罪起訴阮母、保險業務員。

台中地院今召開辯論庭，阮男的妹妹以視訊方式跨海作證，她表示，哥哥畢業後把行李寄回家中，協助整理時發現行李內的一個袋子中裝有10幾顆牙齒，因擔任過牙醫助理，可辨識出那些牙齒應是人類的；她也曾看過哥哥帶劉女回家，但兩人看起來沒有很親密。

阮女並指證，祖母在2015年4月底出院，5月初她就接到祖母的友人電話、指說祖母失蹤，當時哥哥還要求不能報案，之後哥哥又說祖母人在老人院、在中南部，但始終無法說清楚祖母的行蹤，當時也在家中發現祖母的假牙，但所有質疑都被哥哥以各種理由塘塞過去。

阮男仍否認殺害祖母，他對這些指證辯稱，奶奶在醫院時另外又做了假牙、妹妹才會在家中發現假牙，此外，妹妹在行李中看到的牙齒是他的智齒，且只有4顆、非10多顆。阮男律師則說，目前的證據都無法證明阮男殺害祖母，且阮男住處也無血跡反應。此案訂於2月24日宣判。