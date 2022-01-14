高雄左營區富民、大順一路加油站舊地14日上午執行整治作業時發生氣爆案件，高市府環保局立即派員前往了解，調查後發現，工作人員作業過程中，加入過量氧化劑攪拌，導致化學反應生成大量二氧化碳氣體累積於土壤孔隙，隨後瞬間衝出地面引發音爆。

高市府環保局指出，該加油站舊地為土壤及地下水汙染整治場址，目前採用現地化學氧化工法進行汙染改善，氧化工法原理是將氧化藥劑注入地表下，與土壤及地下水中的汙染油品接觸反應，進而轉化生成無害的二氧化碳氣體。

環保局表示，由於施工人員不慎加入過量氧化劑進行攪拌，導致反應過於激烈，化學反應生成的二氧化碳氣體大量壓縮於土壤孔隙中，隨後瞬間衝出地面引發音爆，其巨大音量及衝擊波導致玻璃破碎人員受傷。現場PID氣體偵測器的測值並無異常，也證實此次事件並非加油站油氣逸散所引發的氣爆。

環保局提醒，現地化學氧化工法是常見的土壤地下水整治技術，但執行時須注意加藥量避免引發激烈氧化反應，須由專業整治人員監督執行，環保局也強調，各整治業者須確實做好工程管理，將汙染改善的環境衝擊降到最低，提供周邊民眾安全舒適的環境。