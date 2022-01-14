日本福島核災地區食品解禁問題備受矚目，民進黨立法院黨團總召柯建銘，今日中午邀集民進黨立委與政院官員會商。對此，行政院發言人羅秉成稍早證實，柯總召今午邀請衛福部及農委會等相關官員，與執政黨委員討論福島周邊食品相關資訊、國內現行管制措施、檢驗量能急執行情形及國際趨勢等議題進行說明。

「台日經貿論壇」11日舉行時，日方關注福島食品解禁議題。蔡英文總統本周三於民進黨中執會表示，政府絕對會為國人健康安全嚴格把關，並以國際標準來面對日本食品進口議題，台灣應更進一步參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際經貿體系，來走向世界。

眼看日本福島核災食品解禁箭在弦上，為避免核食解禁爭議延燒，影響年底九合一選舉，民進黨內湧現「速戰速決」的聲音，希望盡快開放。柯建銘今邀集民進黨團立委與政院官員討論核食討論議題，弔詭的是，民進黨經濟委員會陳亭妃、邱志偉、蘇治芬、蔡易餘等人，都因另有行程未出席。

羅秉成指出，目前全面禁止福島週邊食品進口的主要國家僅剩台灣及大陸，台灣的鄰近國家、歐盟與美國等，皆已採取全面開放或經檢驗後開放。而日方長期以來關注福島食品相關議題，日前第45屆台日經濟貿易會議開幕式當中，日本台灣交流協會會長大橋光夫於致詞時提到，台灣應比照歐美先進國家，依照科學數據和國際標準，妥善處理福島食品。

羅秉成強調，政府已多次對外說明，台灣不會進口「核食」，任何國家的食品要進口到台灣，政府都會參考國際標準、科學檢驗，為人民的健康把關。