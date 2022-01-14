47歲「色情女王」珍娜詹森（Jenna Jameson）在成人片領域佔有一席之地，不但獲獎無數，還是美國最富有的AV女優，然而日前她無預警宣布自己疑似罹患「格林－巴利綜合症」（簡稱GBS），會出現全身肌肉萎縮的情況，目前她已經無法站立，連行走都有困難。

珍娜詹森所罹患的「格林－巴利綜合症」會導致肌肉急性癱瘓，通常是因為免疫系統損害周圍神經而造成，治療方式是在靜脈注射免疫球蛋白，目前珍娜詹森已經住院治療，她也表示：「我已經開始了我的療程，我可能會在醫院待到我完全部的治療，希望能盡快完成離開」。

珍娜詹森也會在IG分享自己與病魔對抗的過程，她透露自己的腿已經越來越細，「今天進來的神經科醫生想再進一步檢查，在治療後，他們表示有點懷疑，目前還未確定是GBS。」她的未婚夫比頓也發文坦言，她已經吐了好幾個禮拜，狀況不是很好。

比頓在文中提到，「她在檢測後回到家，現在已經無法支撐自己的身體，腿上的肌肉非常虛弱，甚至無法走去洗手間」，讓粉絲們都十分擔心，紛紛為她集氣。珍娜詹森從1993年開始拍攝色情片，至今獲得了35座成人電影獎，最高片酬有台幣180萬元，2000年更創立色情娛樂公司「珍娜俱樂部」（ClubJenna），身家一度高達新台幣9億元。