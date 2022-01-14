仁愛院區護理師定序出爐 羅一鈞：4種Omicron傳播中

北市聯醫繼中興院區檢出2護理師、1護理師男友確診後，昨仁愛院區也有護理師確診，這名護理師層照顧過4名確診個案，其中2人感染Omicron。中央流行疫情指揮中心今表示，仁愛園區的護理師感染的是Omicron，定序與另2名護理師不同，2家醫院的感染屬於個別事件。目前全台共有4種序列的Omicron在傳播。

昨日確診的案17701為仁愛院區專責病房護理師，1月11日施打追加劑後，下午就發燒、流鼻水、肌肉酸痛、喉嚨痛，隔日一早就採檢，下午檢出陽性，Ct值16，曾照護4名確診者，其中2人感染Omicron。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，案17701的定序出爐，感染的是Omicron，與中興院區護理師不同。目前國內本土疫情有4種Omicron在傳播，其中最大的是清潔員一路到銀行餐廳這塊；另有防疫計程車司機（案17240）司機疑被乘客傳染，屬於單一事件；另外就是北市2家醫院的護理師被傳染的個別事件，合計4起Omicron。