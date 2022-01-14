林姓騎士在路中央打滑失控「滑壘」後，猛撞前方的自小客車，所幸僅手腳擦挫傷。（翻攝自臉書「記者爆料網」社團／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區13日傍晚發生一起車禍意外，1名林姓騎士行經八德路和復興路口時，因前方1輛遊覽車打燈靠右，林男試圖繞過遊覽車時，不慎機車打滑失控「滑壘」，猛撞前方的自小客車，所幸林男僅手腳輕微擦傷，有網友將影片PO網，網友驚嘆「還好沒撞上遊覽車，保住小命」。

臉書「記者爆料網」社團今(14)日貼出一則車禍意外影片，只見影片中先出現1輛遊覽車，當時遊覽車等右燈準備靠近馬路，後方1名騎士見遊覽車靠右後，試圖從遊覽車後方超車，結果機車失控打滑，直接在路中央連人帶車滑向前方，整個人滑出鏡頭之外後，聽到「碰」的一聲巨響，騎士慘摔在地。

該名騎士摔車後，隨後又爬起來，腳一拐一拐地走至對街的路邊；有網友看到該段影片後直指，「還好沒撞上遊覽車，保住小命」。

警方指出，該起車禍發生在13日傍晚16時58分許，所幸18歲的林姓騎士僅手腳輕微擦傷；警方對騎士和自小客車車主進行酒測，雙方酒測值0，詳細肇責由警方調查中。