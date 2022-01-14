張立東在焦凡凡面前賣力模仿男友婁峻碩。（台視提供）

嘻小瓜和焦凡凡日前參加台視《綜藝3國智》，2人都是主持群的好朋友，黃豪平向焦凡凡介紹「3國婁峻碩」張立東，不管張立東模仿的多賣力，焦凡凡還是露出一臉不可置信的樣子，瑪麗也忍不住吐槽張立東：「你站在人家旁邊看起來很噁心耶！」

嘻小瓜之前在5周年特別企劃中，為讓風田順利過關下班，露面幾分鐘仍精裝打扮現身，讓網友大讚：「真的很敬業！」他透露錄完影後，曾有感而發表示：「演藝圈就是這樣，利用完我就把我丟掉了。」主持群看到後直覺反應「事主」一定是風田，納豆甚至在活動上遇到，也狂問文章是不是在說風田，讓嘻小瓜感到意外，表示時間點很巧合，但真的不是在說風田。

張立東激動說：「一定不是在說我們啦！那天錄影結束我還請他吃飯，花了1萬多塊耶！」說完還雙手摀臉擺出一臉委屈表示：「冤枉錢！」嘻小瓜連忙解釋：「就是你跟我說，演藝圈還是有好人，所以才來上節目。」

本周賽制改採「關關cosplay」的方式，分作紅、黑兩隊PK，輸的一隊需推派2名成員角色扮演，風田和嘻小瓜不幸被推舉出來。嘻小瓜以精湛舞技上遍各大節目，平時也以多種身分面貌出現，男裝、女裝通通難不倒，他一向對自己的打扮有著很高要求，細節也不馬虎，看到製作單位所準備的道具假髮，忍不住抱怨：「下次有這種內容，可以先跟我說，幫你們找。」嘻小瓜雖然敬業的戴上假髮，照了鏡子之後驚嚇大喊：「好醜！」以上內容將於明（15日）晚8點在台視播出。