酒駕拒繳罰款，花蓮分署強力執行查扣當事人名下房屋。（花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

酒後不開車，偏偏有人心存僥倖，甚至拒繳罰款，法務部執行署展開專案追討，家住花蓮縣瑞穗鄉周姓女子、楊姓男子，分別欠繳酒駕罰款約13萬多元、6萬多元，當花蓮分署找上門，周女在家中酒醉叫不醒，經多次催繳無效，兩人名下房屋遭查封，以彰顯公權力。

行政執行署花蓮分署表示，周女於前年4月在台9線馬遠路口，無照騎車且拒絕接受酒測，遭鳳林分局舉發，被裁處9萬元罰鍰，周女另有多筆無照駕駛，也不接受道路安全講習，累計總欠約13萬5千元，近三年陸續移送行政執行，多次催繳仍置之不理。

花蓮分署近日強力執行滯欠酒駕罰鍰案件，日前到周女家中執行，沒想到日正當中，周女竟已酒醉躺臥在地，執行人員只好請家人轉知限期處理，之後扣押房屋，但周女稱經濟狀況不佳，執行人員要求提出清償計畫。

另一位楊姓男子，約7年前於瑞穗鄉富興村無照騎機車又酒駕遭裁罰31500元，5年前又無照騎機車遭罰9500元，也無正當理由未接受道路安全講習裁罰1800元，調查時發現周男另積欠約22000繳健保費，同樣經多年催繳未依限處理。

花蓮分署調查終於發下楊男名下繼承長輩房屋，遂展開扣押，楊男表示房屋與兄弟共同持分3分之1，強調會在本月底繳納罰款並辦理分期。

花蓮分署強調，酒駕案件經移送執行後，義務人切莫以為自己名下看似無財產無所得公權力將莫可奈何，而把酒駕罰單視為無物置若罔聞，為貫徹交通正義，將會密集查核酒駕者存款並積極執行。

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