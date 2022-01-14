劉姓律師在承辦2件毒品案時，涉嫌洩漏檢調偵辦內容給毒犯，甚至教唆共犯陳宥安作偽證串供，不但導致集團主嫌蔡耀鋒和同夥陳仕儒趁隙落跑，另件毒品案的毒犯也丟棄手機滅證，干擾檢調辦案，台北地檢署14日依洩密、偽證罪起訴劉男、陳男，並分案追究劉違反《律師法》情事。至於落跑毒犯蔡耀鋒、陳仕儒則發布通緝。

2020年10月財政部關務署台北關查獲一件來自泰國、夾藏7.59公斤的30塊海洛因磚，通知檢調逮人，販毒集團成員蔡耀鋒，則找人頭在11月1日到郵局領件，另找毒犯陳宥安暗中監視，遭檢調當場逮捕。

蔡耀鋒委任劉姓律師，擔任該集團洪姓成員的律師，劉陪訊後，立即到汽車旅館將偵訊內容都轉告蔡男等人，並指示同案被告陳宥安，佯稱當時只是要去詢問郵局營業時間、包裹是否抵達，不知毒郵包情事，掩護蔡耀鋒、同夥陳仕儒犯行。

雖然事後檢調突破案情，起訴販毒集團成員，但對毒犯能掌握辦案內容起疑，追查發現劉姓律師可疑。

檢方另查出，劉姓律師在承辦一起3級毒品案件中，受男子黃立為委任，為陳姓被告辯護，利用陳男遭聲押，律師可申請閱卷機會，拍下相關扣押物品一覽表，並將陳男已經供出毒品上游「大飛」等偵查秘密，洩漏給黃，黃即指示劉姓同夥丟掉手機滅證。

檢調查扣相關人手機，從中發現手機藏有扣押物品表，確認劉涉嫌洩密，並教唆偽證，依洩密、偽證罪起訴劉。另簽分他案調查劉姓律師違反《律師法》情事。

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