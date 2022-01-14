蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)的電解業務計畫今年透過IPO發行新股，籌資高達6億歐元(約6.87億美元)，押注於高達1300億美元的氫氣產業市場。

預計該業務將更名為Thyssenkrupp Nucera，蒂森克虜伯將繼續持有多數股份，並且義大利的大股東將繼續在新公司擁有相同比例的股份。此也意味著自由流通股比例最高在25%。

5億至6億歐元的潛在IPO收益，根據分析師對該業務的30億至60億歐元估值範圍計算，將相當於大約10%至20%的股份出售。

Nucera的電解技術是利用電力將水分解成氫和氧，讓包括煉鋼、精煉、化肥等二氧化碳排放量大的重工業可以在去碳的情形下使用「綠色氫」。到目前為止，綠色氫比使用化石燃料來生產的氫要貴上許多。

在2020年價值達1300億美元的氫生產市場，目前正受益於歐洲推動的努力，該技術將在減碳的努力中發輝重大作用。

蒂森克虜伯也是生產氫所需氯鹼膜技術的世界頂級供應商，與日本旭化成、中國藍星北京化工機械，和英國化工集團英力士(Ineos)展開競爭。

蒂森克魯伯還專精於鹼性水電解，此為透過再生能源生產氫氣的關鍵要求，與挪威的Nel ASA、英國的ITM能源和法國的McPhy能源形成對抗局面。