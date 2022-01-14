面對世界主要國家，陸續已升息或醞釀要升息，世界第3大經濟體的日本，會不會也決定要調升利率，外界也很好奇。據悉，日本央行可能在當地通膨還沒達到目標值2%之前，就會有動作。

不過，日本央行不太可能馬上就會動利率，也不容易看到在2022年就升。但是，當日本央行要將大撒幣的景氣刺激政策慢慢回收時，金融市場應該會引起不小的波瀾。

目前，日本央行使用大量向市場注入資金方式，保持量化寬鬆的貨幣政策。可是日本央行沒說過，就這樣一直把利率，放在現在這樣如此低的位置。同時，日本央行也從未做過，在當地通膨沒超過2%之前，都不會動利率的承諾。

外界解讀，日本有可能在通膨到達2%之前就會升息。

終於，營造了長達9年之久的資金超寬鬆環境後，日本央行可望一償宿願地，看到當地通膨有機會達到目標值2%。因為，日本通膨率確實有在增加，也改變當地民眾認為通貨緊縮將持續下去的觀念。

日本現今的通膨上升，是由國際原物料大漲，而不是當地內需增加所推動的。日本央行現在要做的，就是避免可能要提早量化緊縮的臆測，讓當地通膨現象只是曇花一現。

因日本消費市場不知能不能，就此接受日企普遍漲價決定，故日本央行內諸多官員不認為，2022年有升息的可能性。日本最快應該要到2023年才會調升利率。屆時，新任央行行長將接替2023年4月將交棒的黑田東彥。

日本央行9位利率決策成員中，一派認為日本有量化緊縮的空間，另一派則對要實施緊縮政策有疑慮。