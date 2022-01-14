FII工業富聯(601138.SH)日前舉行全球年度工作線上會議，執行長鄭弘孟公布2022年新年戰略方向，除了鞏固既有業務優勢外，並將繼續在元宇宙、新能源汽車和半導體等3大領域深耕，開創公司第二成長曲線。

鄭弘孟總結2021年業績時表示，儘管面臨疫情、材料短缺等諸多困難，工業富聯仍交出優異成績單。受惠元宇宙概念持續走熱，帶動相關基礎建設需求大增，工業富聯5G、WiFi 6等通信及行動網路設備訂單激增，雲運算產品單季出貨量亦實現雙位數成長。

對於工業富聯朝元宇宙、半導體及新能源汽車領域轉型，鄭弘孟指出，背後的邏輯基於上述三大產業的本質為產生、使用大量數據的產業，工業大數據的運用正是公司專長項目，也足以為各產業提供數位轉型能力的重要支撐。

針對元宇宙的7層價值鏈，鄭弘孟指出，工業富聯在基礎設施、人機交互、去中心化等方面均有深入布局。Wi-Fi 6相關產品出貨量已超過3000萬套、5G基站及400G交換器相關產品維持雙位數成長。

5G專利申請方面，工業富聯去年年增逾70％，並擴及5G+車聯網、智慧家居、邊緣運算等領域，持續拓展5G的應用價值。

針對新能源車產業鏈，鄭弘孟指出，將真正解決新能源車的輕量化、省電化及智慧化需求，作為工業富聯相關布局的願景目標，將重點聚焦電驅電控零部件、車聯網跟智慧車載、工業互聯網賦能等3領域。

電驅電控方面，工業富聯去年9月收購深圳恒驅電機63％股權。汽車輕量化方面，工業富聯與山東創新金屬科技簽署戰略合作，去年底與全球汽車半導體龍頭恩智浦簽署戰略合作協議，合作初期將著重開發智慧座艙、目標2023年量產。

半導體方面，鄭弘孟表示工業富聯本身即為極大出海口，穩定的半導體量能至為重要。包括IC設計、晶圓加工、化學材料，以及晶圓測試、封裝測試、設備製造，都會為工業富聯帶來龐大商機。工業互聯網業務也可透過打造燈塔工廠方式，改善半導體企業效益。

工業富聯近年持續加速布局半導體產業，包括2020年7月入主鼎捷軟體，去年5月攜手淩雲光成立深圳富聯淩雲光、8月投資東南數位化轉型基金、12月攜手智路資本設立半導體投資基金。

鄭弘孟表示，工業富聯將採取「小步快跑」的方式，先以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往核心器件、材料，甚至製造設備、半導體工業互聯網等延伸布局。