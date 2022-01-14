桃園足跡爆炸公布28個確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園足跡爆炸公布28個確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃機群聚案延燒，今日新增11例本土確診個案，其中桃園有9例，桃園市疫情說明記者會公布案17577、案17630、案17672、案17717、案17719、案17720、案17721、案17722、案17723、案17724、案17725、案17738、案17770、案17772、案17773，15名確診者共28個足跡，市府呼籲若民眾有足跡重疊、身體不適者，應盡速採檢。

市府指出，6日曾到台鐵1138次區間（富岡站往中壢站）、義美庇護工場桃園民生店、古月新城複合式餐廳、新光三越百貨桃園站前店；7日曾至4-7休閒魚池餐廳、西堤牛排中壢中山店、寵物估員八德店、寶島眼鏡中壢中正路店；8日曾到大潤發中壢店、由申甲有限公司、海口（老台西）水果店、初心鍋物；９日曾至IKEA桃園店、中壢國民運動中心、帝王食補薑母鴨環東店、好市多桃園中壢店、食二滷味；10日曾至安聯人壽、全聯中壢中原門市、歐亞諾烘焙坊、中壢環中東路黃昏市場、屈臣氏健行門市、瓦城泰國料理桃園中正店；11日曾到全聯中壢環東門市、中原夜市；12日曾到安芯大藥局、台鐵1231次區間（中壢站往富岡站）、大樹藥局桃園桃鶯店。