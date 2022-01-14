據多家國外媒體報導，世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)稍早被澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)再次取消了簽證，霍克對此說道：「這個決定符合大多數人民公共利益。」不過喬柯維奇律師團早已在今天表示，若被取消簽證將會繼續採取上訴，所以他能否參加澳網還有變數。

Immigration Minister Alex Hawke cancels Novak Djokovic's visa, tennis player to be deported https://t.co/XqIkvczb1J — Oscar Coleman (@OscarBColeman) January 14, 2022

移民部長霍克接著說道：「在做出這個決定時，我仔細考慮了內政部、澳洲邊境和喬柯維奇先生提供給我的訊息，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)政府堅定致力於保護澳洲邊境安全，特別是在新冠肺炎大流行之際。」看來霍克對自己的決定非常有自信。

喬柯維奇在1月10日聽證會後獲准入境澳洲，目前正在練球備戰澳網，不過這幾天他背負著2大指控，其一是入境申報不實，再來是新冠檢測結果有誤，後來他對此在社群發長文解釋，其中坦承自己在12月18號明知確診卻參加媒體採訪，引來外界議論。

昨天多家澳洲媒體就對喬柯維奇的聲明相當有意見，另外澳洲當地也有多達83%的民眾不支持喬柯維奇參加澳網，更驚人的是，政治線媒體加碼透露霍克最快在13日就會取消喬柯維奇的簽證，雖然當天仍未有決策，但果真在今天做出了重大決定。

早前根據《時代周刊》報導，接著喬柯維奇律師團不會善罷干休，若被取消簽證將立即提出上訴，他們希望能加速流程，爭取在周日得到結果，這樣就不會影響喬柯維奇首輪出賽，而若他還能參賽，首輪對手是同胞凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)，不過目前簽證又被取消，他有可能遭逐出境內！