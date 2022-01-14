金門最著名的老街「模範街」騰空出現大紅燈籠串連搖曳的巨龍，洋洋喜氣迤邐穿越街道。（金城鎮公所提供）

「飛龍在天」的磅礡氣勢吸引遊客流連，讓這條始建於1924年，以繁複拱圈表現次序美感的紅磚街，成為後浦觀光小城最火紅的打卡熱點。（金城鎮公所提供）

金門最著名的老街「模範街」騰空出現大紅燈籠串連搖曳的巨龍，洋洋喜氣迤邐穿越街道，飛龍在天的磅礡氣勢吸引遊客流連，讓這條始建於1924年，以繁複拱圈表現次序美感的紅磚街，成為後浦觀光小城最火紅的打卡熱點。

金城鎮長李誠智說明，迎接農曆虎年春節的來到，鎮公所與負責全島街道綠美化的縣林務所挖空心思，要讓入選全台十大觀光小城之一的後浦老街，帶給鄉親和遊客不一樣的年節氣氛，最後選中以整齊有致著稱的模範街為裝置藝術規畫基地。

在金城鎮公所團隊的提案下，敲定以「飛龍在天」為創作主題，運用大紅燈籠銜接穿越75米長的紅磚老街，亮麗喜氣的中國紅與街屋紅磚、綠釉酒瓶闌干相映成趣，展現一種兩相烘托的美感和歡樂氛圍。

這條聯拱構建的老街過去曾以街道兩旁，一邊懸掛青天白日滿地紅國旗，一邊懸掛對岸大陸五星旗，打造「一街兩制」的觀光主題，吸引兩岸遊客駐足打卡，今年再推陳出新，以飛龍在天的主題創作，再度抓住鄉親和遊客的目光，預期春節將吸引熙攘人潮來到。