中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」林襄有著E級上圍和純真外貌，被譽為新一代啦啦隊女神，最近她推出寫真集，日前曬出幕後花絮影片，可見她運動Bra上身，在廚房以「男友視角」跟粉絲互動，一舉手更可見她左胸下方招牌的藍色玫瑰刺青，而去年她上節目還原刺青經過，透露是自己一手捧著胸部，才方便刺青師完成工作。

林襄去年2月上《國光幫幫忙之大哥是對的》宣傳新年桌曆，尺度之大被庹宗康虧：「出來鬧事的」，她強調這次桌曆特別應攝影師要求，呈現出「最赤裸的樣子」，連隱形眼鏡都沒戴，看了拍攝花絮後，眾人忍不住詢問起她左乳下方若隱若現的刺青，她分享該圖樣是藍色玫瑰花，庹宗康此時則打趣問刺青時刺青師傅是否手會很痠？

林襄胸下藍色玫瑰花刺青見客。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

林襄接話表示：「沒有啦！是我自己這樣子」，暗指全程都是自己捧著胸部才讓刺青師方便工作，其他人則接話說想看當下的側拍影片，更有人說想轉行當刺青師。而最近她推出寫真集《與你襄遇》，曬出幕後拍照花絮，可見她運動內衣和丁字褲上身，大展好身材與S曲線，而封面照她更只用一條白毛巾遮3點，雙峰曲線畢露，加上無辜眼神，讓不少粉絲直呼流鼻血。

林襄昔上節目談刺青經過。（圖／翻攝自永遠的國光幫幫忙 The Gang of Kuo Kuan Forever Youtube）

林襄表示，與攝影師莉奈合作很久，對方目前也是她的經紀人，莉奈前陣子跟她分享不少記者寫到她的新聞，總不忘帶過「林襄不吝嗇分享自己的好身材」，讓莉奈覺得林襄是少數真的對自己身材感到自在的模特兒，這回拍寫真集時，林襄便特別思考能有什麼不一樣的突破，「我認為性感還是可以有質感，身材只是一部分的我，我期待大家因為與你襄（相）遇，更能注意、認識、喜歡到我」。

而林襄最近跟小鐘（鐘昀呈）傳出緋聞，媒體報導小鐘最近跟林襄走得近，私下曾吐苦水說年紀大了常被爸媽催帶女朋友回家，林襄則大方說可以幫忙小鐘陪回家吃年夜飯，令外界好奇兩人是否「友達以上」？對此，《三立新聞網》報導，林襄經紀人回應此事說：「要問他們本人」，沒把話說死，更添外界好奇。