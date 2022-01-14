宜蘭縣長林姿妙昨遭廉檢搜索約談，經檢方複訊後，今上午無保請回，國民黨旋即召開記者會，痛批民進黨為了年底九合一選舉，殺紅了眼，對國民黨步步進逼。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「2022年初就很血腥，我看在野黨真的剉咧等」。

游盈隆今（14日）在廣播節目「千秋萬事」上表示，現在的總統蔡英文已經為所欲為，而且予取予求，所以「蔡英文2.0」特質在於「予取予求」這4個字，蔡英文從來沒有改變風格、態度和人格特質，而蔡在經歷四大公投等選戰後，現在的蔡已非昔日「吳下阿蒙」。

為何蔡英文領導的民進黨能大獲全勝？游盈隆直言，在野黨本身要檢討。對於2022地方大選，游盈隆直言，變數還很多，民進黨雖面臨隱憂，但目前氣勢站在民進黨這邊，也會延續下去，看起來選情有利綠營。

對於林姿妙昨遭廉檢搜索約談，游盈隆認為，自己不十分清楚未來發展，和象徵的意涵為何，但是用想像的會覺得說過去的蔡政府和現在的蔡政府不一樣，就是「蔡政府2.0」；游笑言，蔡英文既然「蔡英文2.0」，那蔡政府也就是「2.0」，會不會就是學會了過去國民黨對付民進黨的方式，動用檢調去挖出不堪和非法事情，特別是在野黨的縣市長的事情，這不是不可能的事情，也很合理，所以在這樣情況下，動用國家機器去查辦貪贓枉法的事情，對民進黨而言明正言順，如果真是如此，「2022年初就很血腥，我看在野黨真的剉咧等」。