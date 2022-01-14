2021年大陸5G手機出貨年增逾60％ 15:192022/01/14 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國信通院14日表示，2021年1－12月，大陸5G手機出貨量達2.66億支，年增長63.5％，占同期手機出貨量的75.9％，並遠高於全球40.7％的平均水準。 華爾街見聞報導，中國信通院表示，截至2021年11月底，中國移動、中國聯通、中國電信三家大陸基礎電信企業的行動電話用戶總數達16.42億戶，其中5G手機終端連接數達4.97億戶，比2020年底淨增2.98億戶。 《觀光股》聯發國際上櫃飆漲76％ 幸運兒1張現賺近6萬元 法人看好 大陸經濟觸底回升 #全球 #大陸 #億戶 #中國信通院 #手機出貨量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》人民幣首季有望續升 年中看回至6.5~7 10:342022/01/14 財經 王在希：對台工作 中共20大提重要論述 04:102022/01/14 產業財經 海外基金後市 印度、資源耀眼 04:102022/01/14 投資理財 清零抗疫 陸Q1經濟壓力大 04:102022/01/14 全球財經 2021年大陸進出口規模首次突破6兆美元 再創新高 11:402022/01/14 財經 珍奶股抽中爽賺6萬 聯發國際今掛牌開盤139元 飆漲7成6 10:362022/01/14 財經 網企裁員潮 傳叮咚買菜已裁上萬人 04:102022/01/14 產業特刊 全球首例 比亞迪獲智利鋰開採權 04:102022/01/14 產業特刊 專家傳真－2022年輸入型通膨有望緩解 04:102022/01/14 專題周報 陸去年土地成交規模 大降2成 04:102022/01/14 全球財經 《科技》為雲端高速運算而生 AMD推出全新Amazon EC2實例挹注效能 09:262022/01/14 財經 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 長榮船員有年終！9年「老船長」跳出來爆真相：已入帳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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