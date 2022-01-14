中國信通院14日表示，2021年1－12月，大陸5G手機出貨量達2.66億支，年增長63.5％，占同期手機出貨量的75.9％，並遠高於全球40.7％的平均水準。

華爾街見聞報導，中國信通院表示，截至2021年11月底，中國移動、中國聯通、中國電信三家大陸基礎電信企業的行動電話用戶總數達16.42億戶，其中5G手機終端連接數達4.97億戶，比2020年底淨增2.98億戶。