陳柏霖與Afuri體驗野外紮營。（LINE TV提供）

陳柏霖深入探索森林。（LINE TV提供）

男神陳柏霖受邀擔任LINE TV原創全新實境探索節目《極島森林》的靈魂人物，踏上為期1個月的生態之旅，旅程在12月底結束，陳柏霖談及這趟體驗，表示「刺激、驚喜、又更敬畏這片土地」，他還提到深入森林首夜就遇到寒流，當天更下起大雨，氣溫驟降至零度，讓他冷到直呼：「以為撐不過！」

陳柏霖在節目中，深入森林與村莊部落，體驗野外紮營，與在地居民相互協作，並透過線索尋找大地的醫生，親手還原土地面貌，他為了保留初見時的美好，在開錄之前不過問節目內容，也刻意沒有多做準備，不過這也真的給了他很多「驚喜」。

陳柏霖透露開拍第1個晚上就被嚇壞，遇上大雨又加上寒流，氣溫只有零度左右，坦言：「我原本以為我撐不過這個極島森林，真的超冷，我真的覺得太誇張了！」加上先前對於組裝帳篷並不是那麼熟悉，沒有概念，原本應該30分鐘就能完成，折騰了1、2個小時才成功，雖然過程狀況連連，但就是「邊走邊學」。

每趟旅程中，陳柏霖都只有2000元預算，必須透過達成任務、勞力換取資源，他感謝遇到很多友善的人，像是到市場採買的時候，被許多攤商認出，收到許多新鮮食材，開玩笑說是「賣臉吃飯」。在經費不足的情況下，他還發現了隱藏技能，也就是利用現有食材變出佳餚，還吃到許多「很酷的東西」，像是鼻涕果、月桂葉、聖蕨，甚至生吃了「冷凍虎頭蜂蛹」，讓他覺得既新奇又印象深刻。

陳柏霖表示從這次旅程看到森林的不同面向，更親自加入拯救生態危機，讓他感受到自己是多麽渺小，對這塊土地萌生敬畏之情。《極島森林》預計今年上半年在LINE TV、國家地理頻道、Disney＋播出。