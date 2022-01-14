中鋼(2002)公布最新盤價，2月全產品平均調降1.62%(0~700元/噸)，中鋼預估鋼價在「供需重塑」後築底完成並蓄積反彈動能，農曆年節之後有望回升。

中鋼2月全產品平均調降1.62%(0~700元/噸)，其中熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、熱軋鋼捲(一般料/API)、電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料)、熱浸鍍鋅鋼捲以及電磁鋼捲(中低規/高規)均調降500元，冷軋鋼捲(一般料)則調降700元。

中鋼考量國內下游用鋼業者以加工外銷為主，國際供應鏈瓶頸受制於塞港問題尚未改善，庫存回堵產銷營運，加上Omicron新型變種病毒使台灣感染病例加速擴大，以及新台幣升值至近25年來新高點不利下游出口，決議二月份內銷月盤採取「合宜、順勢」的訂價策略，並持續搭配多元配套方案，協助客戶穩健接單。國際鋼鐵需求展望不看淡，如API石油鋼管業者受惠於國際油價不斷上漲及原油鑽油井數量明顯增溫，油管用鋼需求大增；供給端粗鋼減產成效明顯，預期鋼價在「供需重塑」後築底完成並蓄積反彈動能，於農曆年節之後有望回升。

展望今年，中鋼認為，因去年經濟高基期表現，國際主要機構預測今年全球經濟成長率將較去年略低，台經院亦預估台灣經濟成長率將從去年6.1%降至今年4.1%，後續發展將視全球疫情變化、國際供應鏈結構調整及運力阻塞困境是否解決而定，整體而言，經濟穩健成長態勢不變。

中鋼表示，近期觀察大陸流通行情已逼近鋼廠成本、跌勢已止穩，加上鋼材社會庫存及粗鋼產量雙降，鋼市供需結構持續改善，大陸寶武、鞍本兩大主力鋼廠2月份盤價連續兩個月持平；此外，歐洲鋼廠因能源價格暴漲、碳中和投資成本壓力，以及汽車晶片缺料緩解、用鋼需求增長的影響下，ArcelorMittal已帶頭發布相關產品提價30~50歐元/噸，受此激勵，流通行情也反映調漲，北歐上漲50~80歐元/噸、南歐上漲60~100歐元/噸。顯示國際鋼價有強烈止跌跡象，有助農曆年後需求釋出，迎接鋼市回穩求升的契機。