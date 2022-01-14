日本央行14日表示，當地上個月的躉售通膨增幅創歷史紀錄第2大，表示原物料以及燃料成本大漲，日企再不趕快轉嫁多出的製造成本，獲利能力可能就會被啃光。

日本這種CGPI(企業商品價格指數)，是衡量企業間大批商品以及服務的交易價格，也可理解是PPI(生產者物價指數)或躉售通膨，12月年增為8.5%，且連10個月都是增加情況。

同時，日本上游製造業的物價指數，在2021年11月曾以9.2%寫過最高紀錄。這次的8.5%，是史上第2高，但比市場預估的8.8%要少一點。至於月增率，12月倒是下跌0.2%，為過去1年多來首次下滑。

不過，經濟學者專家認為，目前燃料以及部分大宗物資價格回穩，未來幾個月躉售物價的年增漲幅可能趨緩。但是，現行成本大漲，以及日圓走貶下，進口物價變貴，使得日本企業的營運與民眾的生活都苦不堪言。

至於消費者通膨方面，市場預估12月核心CPI(消費者物價指數)將年增0.6%，躍身為近兩年來最高，但還是遠低於日本央行2%的目標值。