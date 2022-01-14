國民黨文傳會主委凌濤14日在臉書發文痛批 ，前台中市府交通局長王義川上政論節目大談，盧市府替建商土地間蓋橋梁，卻大擺烏龍，民進黨市議員與立委也贊同廍子溪兩邊土地建設連結橋梁；王義川反嗆，民意代表爭取地方建設天經地義，國民黨提案，各黨各派議員天天都有，但重點是民進黨議員在該地沒有土地炒地皮。

國民黨文傳會主委凌濤14日在臉書發文痛批，前台中市長林佳龍、前交通局長王義川。（摘自凌濤臉書／盧金足台中傳真）

凌濤表示，地方民眾陳情的建設，藍綠議員都贊同的政策，是否向市府「關心」太平區環泰東路銜接新平路三段橋梁新建工程的相關工程，甚至有明確建議橋梁位置，這樣算圖利建商嗎？卻被一位前交通局長影射抹黑。

凌濤質問，林佳龍任內，為何把前市長胡志強規畫的北屯太原段社會住宅用地，以每坪19萬賤價賣出？如果市長盧秀燕以33萬賣出土地，要被抹黑是「圖利財團」？

對此，王義川表示，民意代表爭取地方建設天經地義，國民黨舉出的提案，無論各黨各派的議員天天都有，但重點是民進黨議員在該地沒有土地炒地皮。

王義川說，遺憾看到國民黨陣營忠心護主，為了不讓盧秀燕站到第一線，只能一再複製正英站的解釋方式，胡亂拖其他議員下水，企圖來混淆視聽，標準的魚目混珠，對於這樣的解釋方式，社會大眾應該很難會埋單。