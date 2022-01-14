斗六家樂福13日至15日的下午5點起開打莫德納疫苗，吸引下班與採購人潮踴躍排隊接種。（周麗蘭攝）

新冠肺炎Omicron 變種病毒來勢洶洶，雲林縣近1周來第三劑的接種人數已經超過2萬人，雲林縣衛生局今（14日）緊急決策，縣內醫院及養護機構探視自15日起暫停探病或探視。

Omicron變異株引發醫院、社區感染事件愈來愈多，北北基桃醫院及長照機構5天前宣布暫停探視，這個防疫指引在去年5月中旬發布3級警戒前實施過。

雲林縣雖尚無傳出Omicron感染案例，由於旅外鄉親達百萬人，為避免春節返鄉潮衝擊醫院、養護機構住民防疫，衛生局14日緊急宣布提前跟進北北基桃的政策，15日起禁止機構探視、醫院探病，例外情形經需機構同意並出具訪視前3天內篩檢陰性證明。

衛生局長曾春美表示，今年不建議帶住在機構的家人返家過年，雲林縣旅外鄉親多，這段期間必須謹慎防範，以免發生群聚感染，情況會更複雜，也希望旅外鄉親減少移動。

雲林縣近一周來接種第三劑疫苗人數激增，全縣106家合約醫療院所每天都很忙，特別是莫德納疫苗的診次，全縣2萬多人接種第三劑疫苗，覆蓋率是3.1％，以莫德納1萬6000多劑最多，比率與新北市、台中市相當。

雲林縣衛生局為了鼓勵民眾踴躍接種第三劑疫苗，洽詢大賣場提供場地，斗六家樂福13日至15日在一樓賣場提供莫德納疫苗接種服務，第一天就湧入600多人，施打量是300劑，但民眾仍抱著等看看的心態不願離去。

曾春美表示，先前曾洽詢斗南鎮、北港鎮大賣場的意願，但因空間較小作罷，不過民眾無論想打哪一種疫苗，都可上雲林縣衛生局官網自創的「疫苗地圖」，就可查詢到各鄉鎮市的合約醫療院每一天施打的疫苗種類，官網網址是https：／／ylshb.yunlin.gov.tw／。