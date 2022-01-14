台北市聯合醫院仁愛院區日前傳出有病人擅關閉排氣設備，今日又有確診病人在病室抽菸，台北市醫師職業工會擔憂，醫院是有許多氧氣管路的場所，若病人一再引火，擔心會製造全院的危機，但在醫院員工報警以後，警局要求第一線員工勸阻、蒐證，衛生局接受通報後也僅請醫護人員拍照、錄影上網通報。

台北市醫師職業工會、北市聯醫醫師昨才爆料，有確診者擅自關閉病室內抽風設備，讓病房失去負壓狀況，造成醫療人員安全危機，而今天卻又傳出有患者在病房內抽菸，而醫院報警以後，已做勸阻、蒐證。

北市醫師工會擔憂，醫院是有許多氧氣管路的場所，若病人一再引火，擔心會製造全院的危機，但在醫院員工報警以後，警局要求第一線員工勸阻、蒐證，衛生局接受通報後也僅請醫護人員拍照、錄影上網通報。

北市醫師工會要求，主管機關對於違法事蹟應拿出魄力積極介入處理，該罰則罰，近期許多確診患者由於語言溝通等問題，對於住院隔離的規範不甚了解或不願意遵循，醫護也憂心如衝突產生，去年雙和醫院的醫療暴力事件重演，盼政府能正視第一線人員的心聲。

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