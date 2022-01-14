滬指14日收報3521.26點，跌0.96％，成交額人民幣（下同）4632億元。深成指收報14150.57點，漲0.09％，成交額6438億元。創業板指收報3119.41點，漲1.18％，成交額2715億元。科創50指數收報1312.29點，漲1.36％，成交額608億元。

新浪財經報導，14日A股個股跌多漲少，兩市超3100股下挫，但成交額連續第11個交易日破兆元。以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至A股收盤淨流入逾42億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入近3億元。

類股方面，資金繼續聚焦醫藥股，新冠檢測類股掀漲停潮，九安醫療連續四日漲停，股價近兩個月漲超10倍，明德生物、奧泰生物、東方生物、安旭生物等超20股漲停或漲超10％，中藥、化學製藥、新冠特效藥等多個概念集體走強。

A股主要行業ETF漲跌不一，晶片ETF漲1.71％，醫藥衛生ETF漲1.61％，房地產ETF跌近3％，證券ETF跌2.5％。

大陸商品期貨14日收盤走勢分化，紅棗漲逾5％，玻璃漲逾4％，鄭醇漲逾3％，純鹼、滬鎳漲逾2％；焦炭、線材跌逾3％，焦煤、鐵礦、液化石油氣跌逾2％。