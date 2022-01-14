看好屏東農業生物科技園區未來成長動能，園區內首間商旅14日正式剪綵營運。（林和生攝）

全台唯一以農業科技為主軸的屏東農業生物科技園區，致力推動農業六級產業化，創新台灣農業新價值，近來二期園區正如火如荼招商中，看好未來產業成長動能，特地斥資近5億元，打造結合餐旅、國際會議廳及員工訓練場域的多功能會館，14日正式啟動營運。

農委會副主委陳添壽南下剪綵時表示，農科園區擁有完善軟硬體投資環境及產業聚落優勢，近來二期園區完工後正積極招商，且受惠農委會新農業等產業政策帶動的企業投資設廠熱潮，已成功吸引超過百家農企業投資進駐。

第1園區233公頃土地進駐率幾乎已達飽和，內部包括水產養殖、畜禽生技、農業資材、生技服務、農業設施等產業聚落，陳添壽說，隨著台灣經濟成長亮眼，也帶動140億以上投資金額，創造地方2600個就業人口，商旅啟用後，未來還有固定醫療巡迴健康諮詢，生活機能一應俱全。

商旅以ＯＴ方式委外經營，由康橋連鎖飯店轉投資的同康公司取得經營權，共計有106 間獨立式主題套房，兼具6種房型，設計風格結合商務便利與溫馨舒適；還有容納180人及80人的國際型會議廳及中小型多功能會議室，首波春節檔期訂房率已達7成。

餐飲部更請來廚藝界有「雷神」之稱的國宴主廚雷議宗主掌，精心規畫中西式拿手好菜，讓南台灣也能享受國宴級美食。

農科主任謝勝信表示，會館在國道3號屏東交流道下3分鐘內即可抵達，座落於低密度開發、充滿綠意的農科園區內，不論北上高雄、南下墾丁，或前往鄰近三地門、霧台等觀光景點交通都便利，看好未來園區商務潛力，決定提前布局。