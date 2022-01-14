王力宏和李靚蕾的離婚風波持續延燒，隨著男方隔離出關，李靚蕾再度出槌發文，甚至發表不自殺聲明，讓網友戲稱「蕾宏大戰」第二季開播，然而隨著時間越長，李靚蕾的聲勢也不像最初那麼高，開始有批評聲浪，對此，大陸作家指出這全是王力宏的套路。

作家「長安君」在微博發文表示，王力宏至今都沒有「實質回應過或者說解釋明白過什麼」，他基本上不需要做什麼，只要李靚蕾繼續堅持為自己發聲，自然就會有人開始反感，「在很多人眼裡，女性是不可以這樣隨意說話的。女性不能咄咄逼人，不能不給他人尤其是自己曾經的『男人』留餘地」。

長安君無奈地說：「哪怕她是有理的那一方，只要她開口了、不『體面』了，她就有了『污點』。」她坦言男人出軌時沒人會說男方傷了孩子，但只要女生抓著這些事不放，就是沒考慮孩子的感受，就連男人嫖妓時都沒有人會說「無情無義」，但女人只要攤牌就會被外界提醒應該要念及舊情、口下留情。

長安君直言就算是現代社會，要把一個女人變成「瘋女人」依然很容易，「她甚至不需要實質做出什麼不可理喻的事情，她只需要不斷開口就可以了」，落落長的千字文掀起熱議，不少網友都附和，「在某些人眼裡，女人聰明點強勢點都是不簡單」，然而也有人認為，「再也不相信小作文了，哪怕她文筆再好。沒有實質性回應就是默認嗎？」