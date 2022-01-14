又有一張防疫神單問世!國內疫情升溫之際，新安東京海上產險「防疫隔離險」於今下午兩點正式上線，隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，投保無職業類別限制，從20至74歲皆可投保，保費單一費率666元，只要簡單4步驟就可完成投保。

和泰產險今年元旦推出「補償型防疫保單」，保費只要895元，投保期間若收到政府開立的隔離通知，就可獲得10萬元補償，一推出遇上這次本土疫情，再度引發投保熱潮，不過，這張保單臨時在1月11日喊卡，銷售時間短短11天，堪稱是最短命的保單。

新安東京海上產險表示，「防疫隔離險」上市前，風險有充分考量，日前送交「風險控管說明書」給金管會，且設定的保單胃納量為100萬張；若保單進件太過快速，或已達50萬張，會密切關注進件速度，並提早公告限量到期的時間；新安東京海上產險強調，這不會是短命保單。

內疫情緊張氛圍升溫，新安東京海上產險瞭解民眾對零接觸投保的迫切需求，網路投保最新上架「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)，隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，無職業類別限制， 20-74歲投保單一保費666元，只要簡單4步驟就可完成投保，讓民眾用小錢規劃高保障，是國人防疫最心安的依靠。

變種病毒Omicron來得又快又急，新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，除網路投保外，實體通路銷售的「心安疫守」專案，更提供涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等4大保障，除了因隔離或確診分別最高理賠5萬元外，民眾更享有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險20萬元的高額保障，尤其保單開放自選保障組合，民眾可客製化個人專屬保單，且投保年齡擴大未滿20歲族群，是一家三代防疫最堅實的後盾。

值得一提的是，「法定傳染病隔離費用保險金」及「法定傳染病補償健康保險金」保障不侷限於新冠肺炎，凡是第一類至第五類法定傳染病都可申請理賠。

對於防疫保單停售，和泰產險表示，會在條款不變、適度調整保額之下，預計下周一(17日)推出新的防疫保單專案；外界預估，最可能的變更是將隔離補償金10萬元降至5萬元。