宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪汙等罪弊案，事涉土地變更等龐大利益，帶回宜蘭縣長林姿妙等人約詢，今天（14日）凌晨4時47分，林姿妙被送至地檢署複訊列被告請回，但建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原2人依貪汙治罪條例聲請羈押，法院下午裁定准押禁見。

宜蘭縣政府農業處農務科長吳東原。（李忠一攝）

目前檢方尚未說明案由，外界都議論紛紛，4名縣府一級主管中，交通處長黃志良、祕書處長曾成陽請回外，檢方向法院聲請羈押吳朝琴，楊崇明獲5萬元交保，到地檢署接受複訊有不少知名地方人士，如前議員劉石純、羅東鎮長吳秋齡、吳秋齡夫婿魏炎輝等人。

凌晨4時47分，林姿妙抵達地檢署接受複訊時，陳情顯得相當疲憊，面對媒體的提問「還好嗎？」林姿妙不發一語。

清晨6時，羅東鎮長吳秋齡、夫婿魏炎輝2人無保請回，吳秋齡回應說：「沒事，釐清就好。」魏炎輝不願透露案情，僅表示，感覺事情很複雜，但真的跟他無關。據了解，全案疑與土地變更有關，另6人分別依貪汙治罪條例、偽造文書等諭令5萬至10萬元交保。