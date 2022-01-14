冷氣團挾帶境外汙染，台南市新營、善化、安南及台南等4個測站的AQI空氣品質指標，14日均達紅色警戒，市府隨即成立跨局處應變小組啟動空品惡化應變作業，除全市公園與道路暫緩使用吹葉機、市府工程加強灑水降低揚塵，還針對南區、東區、仁德、新營等17個行政區與42處重要路段洗掃街道後，空品狀況逐漸改善。

市府環保局表示，從今天白天起冷氣團減弱，大環境轉吹微弱東北風，導致境外及境內汙染同步滯留台南市。該局為維護空氣品質，除請廠商落實防制設備操作及配合降載，各局處持續應變並隨時監控空品狀況外，也提醒市民上班出門或外出記得戴口罩防護，並避免進行戶外劇烈運動。

其中，在汙染源管制部分，環保局除通知21個工業區內的工廠及大型營建工地應落實防制措施外，相關人員一早也兵分多路前往稽查，計稽查化學製造業及混泥土拌合業2家、設備元件洩漏稽查檢測及檢查14家工廠與工地的空汙防制設備是否正常操作。

另外，針對全市3家大型醫院等周邊，也執行怠速車輛稽查勸導作業，以及柴油車行經重要路段執行目視稽查作業；並與嘉市、嘉縣、台南、高雄及屏東聯手啟動飛鷹計畫，出動UAV無人機空拍是否有露天燃燒行為，再透過跨區合作共同抵抗空汙。

環保局長謝世傑表示，環保局預估此波境外汙染將影響全台，已提前於13日下午發布臉書提醒市民，並同步通知跨局處及區公所提前因應；該局也於上午7時通知市府18個局處及公所成立跨局處應變小組，共同啟動相關應變作為，減少本市汙染源的產生。