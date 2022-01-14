社區規畫師與嘉義縣中埔鄉石硦村藤寮社區共同合作，蓋了一座「窯」，社區舉行開窯儀式，用在地食材做窯烤pizza。（張亦惠攝）

社區規畫師與嘉義縣中埔鄉石硦村藤寮社區共同合作，除整建社區內的老舊空間外，更攜手一起蓋了一座「窯」取名「快樂逍窯」14日舉辦開窯儀式，縣府綜合規畫處處長郭凱迪表示，未來這座窯可望成為社區推動觀光的新利器。

110年度嘉義縣政府綜合規畫處「社區規畫師駐地輔導計畫」在中埔鄉石硦村籐寮仔社區施作點舉辦成果展暨「快樂逍窯」開窯儀式，現場邀請中山國小孩童、在地舞蹈團、薩克斯風團及社區長輩非洲鼓演出，非常熱鬧。

郭凱迪表示，近年來中埔鄉推動地方創生不遺餘力，帶領許多社區挖掘地方美好的人事物，並發展出別具特色的社區產業，籐寮仔社區從2016年一路發展至今，社區長輩、志工共同參與，從快樂學堂、不老亭到今天的「快樂逍窯」以及「Young Stay世代共享基地」。

嘉義縣社區規畫師駐地輔導計畫主持人許芳瑜指出，「Young Stay」代表長輩都能擁有一顆年輕活躍的心，年輕人也願意投入與留駐社區，這次計畫主要是希望能透過社區跨世代的合作，合力整建「中埔鄉石硦村衛生室」，將原有閒置之老舊空間進行修繕，作為長輩聊天休憩、青年閱讀學習、作品展示、幹部會議、社區交流的多功能活動空間，打造安全無障礙及跨世代共享的基地。

郭凱迪表示，窯烤披薩是年輕人的最愛，但籐寮仔地區的長輩也展現不老精神，與專業匠師一起融入地方元素，共同打造具地方特色的「快樂逍窯」，披薩的食材大量採用在地蔬菜，今天第一次吃到龍鬚菜披薩令人難忘，未來社區有計畫發展觀光，「快樂逍窯」將成為他們的一大亮點。