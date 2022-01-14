桃園疫情蔓延，除了聯邦銀行外，餐飲業也中標，14日新增11例本土個案，包含聯邦銀行行員3位家人、西堤餐廳相關5位、居服員乾妹丈夫以及歌友會相關2位。指揮官陳時中14日表示，會視疫情狀況滾動式檢討是否禁止餐廳內用、改用免洗餐具等措施，但此波感染風險並沒有特別大，不會下令停辦尾牙。

他表示，目前尚不符合升至三級警戒的情況，2個醫院護理師感染的不算是社區群聚，且從基因定序來看僅一起群聚，感染風險並沒有特別大，加上桃園市衛生局及集中檢疫所都有所準備，目前仍搭配順暢。

14日新增的確診者包含在瓦城、西堤工作的員工，以及在餐廳用餐的兒童確診。媒體詢問是否將禁止停辦尾牙或是禁止餐廳內用？陳時中回應，不會下令停辦尾牙，社區風險還沒有提升，會視疫情狀況滾動式檢討政策，如禁止餐廳內用、改用免洗餐具或是社交距離提升等。

此外，14日、15日為春節返台入境高峰，長程航班落地採檢率陽性率達7.59%。陳時中宣布，15日啟動加強版防疫旅館及集中檢疫所，入境確診者將分流，年輕且輕症、無症狀的確診者會分送至專責防疫旅館，而不是全送往醫院。醫療應變組副組長羅一鈞則說，境外移入Omicron確診者很高比例都是在機場第一時間就被攔截，目前採檢策略有效攔阻變異株進入社區。