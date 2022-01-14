樂天國際銀行金虎年大送紅包！樂天國際銀行14日推出「年利率2.55％新台幣7天期高利優存」及「行動支付享50％指定餐飲美食現金回饋」。樂天國際銀行指出，新台幣7天期高利優存活動自即日起至2022年1月27日止，限時14天，不限新舊客戶，每人都能參加一次，每筆金額限新台幣20萬元整。50％指定餐飲美食回饋活動則至2022年2月28日（每人回饋上限新台幣300元）。

樂天國際銀行表示，適逢新春佳節，又推出新的7天高利優存專案，讓客戶可以把辛苦一整年的年終獎金有更好的運用方式。另外年節時分無論外帶年菜或和餐廳用餐，甚至是買杯飲料，只要打開樂天國際銀行App使用Pi拍錢包於指定餐飲美食類商家掃碼支付，可享無名額限制的「現金回饋50％」，每人最多可領新台幣300元，回饋金不限單筆、可跨店累計，且新舊客戶都可參加！

樂天國際銀行表示，Pi拍錢包「餐飲美食類」指定合作通路品牌包括：王品牛排、The WANG、TASTy 西堤牛排、聚北海道鍋物、原燒O-NiKU優質原味燒肉、夏慕尼新香謝鐵板燒、陶板屋和風創作料理、欣葉日本料理、欣葉台菜、欣葉呷哺呷哺、欣葉小聚、咖哩匠、鬍鬚張等等。

樂天國際銀行也表示，過去推出的短天期優存專案以及行動支付享50％現金回饋活動，皆受到客戶的熱烈回響，顯見多元化的產品優惠，24小時不中斷的純網銀線上服務，能滿足各式各樣的客層需求。

還未開立樂天網銀的民眾，只需要在活動期間輸入推薦序號「WIN」開戶完成，並使用PI錢包支付指定餐飲美食，即可享有50％回饋；舊戶在活動期間成功推薦一名親友透過個人推薦序號開戶完成，並使用PI錢包支付指定餐飲美食，也能同享50％現金回饋活動。

樂天國際銀行指出，開戶後只要輸入專屬推薦代碼「WIN」，並於指定期間啟用金融卡，即可獲得新台幣200元現金回饋。若有資金需求，樂天國際銀行除提供一般分期型信用貸款最低年利率1.68％起之專案外，還有不論貸款金額，首期利息一律5元、開辦費僅要新台幣1000元的優惠專案（至今年2月28日）。