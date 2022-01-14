聯合醫院總院長黃勝堅今於議會答詢時指出病人關排氣系統發生在仁愛院區，且衛生局長黃世傑當場才知道，遭議員批評太離譜。（楊亞璇攝）

台北市聯合醫院中興院區日前2名護理師確診、仁愛院區也有1名專責病房女護理師確診，台北市醫師職業工會昨披露，有確診者擅自關閉病房內抽風設備，造成醫療人員恐慌，台北市副市長黃珊珊昨回應，發生確診護理師專責病房部分，並沒有工會所說的狀況；但聯合醫院總院長黃勝堅今於議會答詢時指出發生在仁愛院區，且衛生局長黃世傑當場才知道，遭議員批評太離譜，黃珊珊公開否認後才開始調查。

台北市議員林亮君今於議會表示，聯醫第一線人員有非常多染疫風險，醫護有確診狀況，昨天有消息指出， 有病人擅自關閉排氣系統，有沒有發生在聯合醫院，哪個院區？ 黃勝堅稱，「有，目前調查是仁愛院區」。

林亮君質疑，黃珊珊昨稱不是中興也不是仁愛院區，黃勝堅表示，可能「我們訊息給得太慢，應該是我們沒報告」。林亮君追問，黃珊珊現在知道了嗎？黃勝堅表示，「我也是剛剛才知道」，中午才知道。衛生局長黃世傑坦言，現在才知道。至於排氣系統被關閉日期？黃勝堅說，發生在1月11日。

林亮君批評，隔這麼多天，總院長今天中午才知道，衛生局長剛剛才知道，這太離譜，北市都這麼多確診患者，醫護人員在高風險狀況下，隔五天才知道，現在衛生局才知道，太誇張了吧，黃珊珊還在記者會說謊，沒有掌握狀況可以說回去了解狀況，但第一時間居然否認，居然用這樣的方式對待醫護。

黃勝堅說明，一名英國人嫌棄抽風機太吵，換了病房仍不滿意，他們有發現才去做溝通，當事人也非常不滿意，事情發生以後就有處理，後來有用防呆機制，讓病患沒有辦法關，至於關掉到重開的期間有多長，不是很清楚。

議員苗博雅也質疑，昨天黃珊珊公開講說中興、仁愛沒有狀況，黃勝堅回應稱應該是沒有通報副市長。苗博雅指出，應該是1月9日就發生的，何時開始調查？黃勝堅竟表示，「應該是副市長說沒有之後」苗博雅痛批，「太離譜了吧！副市長公開否認說沒有才開始調查！」