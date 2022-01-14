台北市聯合醫院中興院區日前2名護理師確診、仁愛院區也有1名專責病房女護理師確診，台北市醫師職業工會昨披露，有確診者擅自關閉病房內抽風設備，造成醫療人員恐慌，台北市副市長黃珊珊昨回應，發生確診護理師專責病房部分，並沒有工會所說的狀況；但聯合醫院總院長黃勝堅今於議會答詢時指出發生在仁愛院區，且衛生局長黃世傑當場才知道，遭議員批評太離譜，黃珊珊公開否認後才開始調查。
台北市議員林亮君今於議會表示，聯醫第一線人員有非常多染疫風險，醫護有確診狀況，昨天有消息指出， 有病人擅自關閉排氣系統，有沒有發生在聯合醫院，哪個院區？ 黃勝堅稱，「有，目前調查是仁愛院區」。
林亮君質疑，黃珊珊昨稱不是中興也不是仁愛院區，黃勝堅表示，可能「我們訊息給得太慢，應該是我們沒報告」。林亮君追問，黃珊珊現在知道了嗎？黃勝堅表示，「我也是剛剛才知道」，中午才知道。衛生局長黃世傑坦言，現在才知道。至於排氣系統被關閉日期？黃勝堅說，發生在1月11日。
林亮君批評，隔這麼多天，總院長今天中午才知道，衛生局長剛剛才知道，這太離譜，北市都這麼多確診患者，醫護人員在高風險狀況下，隔五天才知道，現在衛生局才知道，太誇張了吧，黃珊珊還在記者會說謊，沒有掌握狀況可以說回去了解狀況，但第一時間居然否認，居然用這樣的方式對待醫護。
黃勝堅說明，一名英國人嫌棄抽風機太吵，換了病房仍不滿意，他們有發現才去做溝通，當事人也非常不滿意，事情發生以後就有處理，後來有用防呆機制，讓病患沒有辦法關，至於關掉到重開的期間有多長，不是很清楚。
議員苗博雅也質疑，昨天黃珊珊公開講說中興、仁愛沒有狀況，黃勝堅回應稱應該是沒有通報副市長。苗博雅指出，應該是1月9日就發生的，何時開始調查？黃勝堅竟表示，「應該是副市長說沒有之後」苗博雅痛批，「太離譜了吧！副市長公開否認說沒有才開始調查！」
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