嘉義縣家畜疾病防治所拿下全國動物收容管制業務評比「特優」，與台中市並列第一名，嘉義縣長翁章梁（右）前往貼紅榜祝賀。（張亦惠攝）

中央零撲殺政策2017年上路，近年流浪犬隻所引發公共安全等問題越趨嚴重，為積極解決問題，嘉義縣長翁章梁自上任以來規畫各項創新作為並強力執行，讓嘉義縣在110年度全國動物收容管制業務評比「特優」，與台中市列第一，翁章梁14日前往嘉縣家畜疾病防治所頒發紅包並貼紅榜祝賀。

家畜所所長林珮如說，縣長上任後指示設置強化精準補抓與24小時動物緊急救援專線，協助問題犬隻捕抓與救援無數動物，並啟動遊蕩犬精進專案，針對全縣浪犬出沒熱區與因動物竄出所引發車禍的區域共418處進行逐一盤查與處置，更擴編專責動物保護管制隊，由管制隊人員進行遊蕩犬隻捕捉、運送與後續安置等。

林珮如指出，近3年犬貓絕育量已突破1萬5000隻，為增加收容量能更推出「浪愛有嘉」浪犬終養與「浪我回嘉」認領養方案，順利完成認養360隻，結合收容、教育與醫療的動保教育園區也預計在今年5月啟用。

翁章梁表示，浪犬議題受到各界關注，家畜所去年成功守住非洲豬瘟，面對牛結節疹來襲更派員遠赴金門支援疫苗施打，1周內完成全縣近萬頭牛隻疫苗施打工作，並成立水產檢驗站服務無數漁民，面對重大動物疫情來襲，家畜所是動物重要守護者，面對日益受重視的動物保護業務更是全力以赴，這次拿到全國第一，真的不簡單。