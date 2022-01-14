總統蔡英文今日出席高雄「海軍一九二艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮」，她表示，浙江展現台灣推動國防產業的成果，讓世界看見我們守護國家的決心。政府會持續推動各項國防政策，請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期如質達成，一起提升防衛作戰能力，為保家衛國貢獻心力。

她指出，過去海上的布雷作業都是由海軍官兵乘坐登陸艇，以人力投放。除了布雷的速度有限，在海象惡劣的時候，任務的執行難度也會更高。

而今，由龍德公司打造的布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，不僅更能抵抗風浪，海軍弟兄姊妹在執行布雷作業時，也更能迅速確實達成任務。

過去沱江艦、塔江艦的作戰性能備受各界稱讚，現在新建的高性能布雷艇也同樣受到各界肯定。我相信，有了布雷艇中隊的加入，海軍捍衛海疆的力量一定更加堅實。

蔡英文希望，透過今天的成軍，再次展現台灣推動國防產業的成果，讓世界看見台灣守護國家的決心。

在這裡，我要感謝海軍、中科院和龍德公司的專案團隊同仁，對國艦國造政策的努力和付出。