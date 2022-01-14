花旗將印尼、泰國、越南、馬來西亞消金業務賣給新加坡大華銀行 15:492022/01/14 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花旗集團宣布與新加坡大華銀行(UOB)達成協議，將印尼、馬來西亞、泰國及越南的消費金融業務出售予大華銀行。 交易包括零售銀行及信用卡業務，但不包括機構業務。 收購價將是收購完成時相關消費銀行業務的淨資產值，加上9.15億坡元的溢價（約6.9億美元）。花旗約5000個零售銀行員工將會轉至大華銀行旗下。 交易預計於2022年中至2024年初完成，視乎監管審批進度。 黃志芳保證「今年會走出去」前往美國等四地辦實體台灣形象展 花旗攜手百大精選品牌 頂級國旅優惠再加碼 #大華銀 #泰國 #馬來西亞 #花旗 #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際豬瘟疫情嚴峻 移民署製4國語言海報籲新住民防範 19:022022/01/13 生活 拜登猛推這些新政策 專家嘆：讓大陸搶佔世界霸權 19:482022/01/12 國際 2022全台首場淨零線上論壇 花旗董座親自研議公益碳權 22:232022/01/12 財經 1支手機賺遍元宇宙 貿協籌組聯盟 04:102022/01/14 財經焦點 貿協聚焦元宇宙、ESG、電動車 打造韌性供應鏈 21:162022/01/13 財經 大立光法說後 花旗環球力挺：最壞已過 23:232022/01/13 財經 攻離岸風電 永冠今年業績續旺 04:102022/01/12 證券．權證 聯強 Q1業務動能續旺 04:102022/01/12 證券．權證 外資：短期營運逆風已過 04:102022/01/14 財經要聞 千元新共識 台積電今年將大賺3個股本 04:102022/01/14 財經要聞 全球第五國 高端疫苗獲泰國認可 04:102022/01/12 產業特刊 財經熱門新聞 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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