花旗集團宣布與新加坡大華銀行(UOB)達成協議，將印尼、馬來西亞、泰國及越南的消費金融業務出售予大華銀行。

交易包括零售銀行及信用卡業務，但不包括機構業務。

收購價將是收購完成時相關消費銀行業務的淨資產值，加上9.15億坡元的溢價（約6.9億美元）。花旗約5000個零售銀行員工將會轉至大華銀行旗下。

交易預計於2022年中至2024年初完成，視乎監管審批進度。