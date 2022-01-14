為搶攻台灣半導體所需電子級硫酸，台灣三菱化學與康普材料旗下恆誼化工，聯袂合作共投資新台幣12.2億元，興建台灣三菱第四套電子級硫酸廠與恆誼硫酸八廠擴廠暨倉辦大樓，14日在恆誼頭份廠區，正式落成。

因應台灣半導體產業快速擴張，所需半導體特用化學品需求遽增，台灣三菱化學第四套電子級硫酸工廠、恆誼化工硫酸八廠擴廠暨倉辦大樓，歷經一年半工期，14日落成啟用，為台灣半導體科技業增添動力。

恆誼硫酸八廠擴建完成後，可增量供應硫酸給台灣三菱化學精製與純化，製成電子級硫酸供應半導體製程使用。康普材料兼恆誼化工董事長何基丞表示，硫酸八廠為目前最先進的杜邦技術，生產效率高且兼顧能耗環保，恆誼與台灣三菱化學合作近30年，雙方配合融洽，量產後，每月供應量將比現在月產能，再增加五成，未來有機會挑戰更大規模。

恆誼化工創業一甲子，為老牌民營硫酸及肥料供應商，倉辦大樓落成，將作為倉儲周轉空間，並增加辦公空間使用。何基丞透露，恆誼2021年成立60周年，正逢嚴峻疫情而未舉辦慶祝活動，此次落成的倉辦大樓，採現代設計結合傳統結構，保留原有建築內部牛角柱及外牆，表達甲子企業傳承及與時俱進意念，融入綠色建築概念，表現出穩重務實的企業風氣，朝向百年企業目標邁進。

此次擴建廠房與設備的落成，感謝經濟部中小企業加速投資方案，給予擴建支持，苗栗縣政府鼎力協助，夥伴台灣三菱化學長期合作，面對未來快速變化的環境，康普集團將穩健前行。

台灣三菱化學總經理辻成夫表示，台灣半導體產業增長幅度非常快，台灣三菱化學高度重視需求增長，在發展的浪頭上快速應變，提升技術兼顧品質，此次擴廠除因應目前需求增加，更為下世代的半導體製程需求，做好準備。而公司與恆誼已是26年合作的夥伴，相信此次落成啟用，是深化未來合作的另一個開始。

與會的苗栗縣長徐耀昌強調，台灣三菱化學與恆誼化工能夠就近服務竹苗的科學園區廠商，相較其他縣市有運輸距離近、時效快的優勢，增添台灣半導體產業聚落的發展動能，自2015年起至目前為止，苗栗縣總投資金額已近2兆元大關，達1兆88億元，苗栗在科技產業聚落廊道發展，已扮演重要位置。

徐耀昌同時指出，恆誼在頭份地區經營61年，善盡企業社會責任，除認養道路設施與維護良好鄰里關係，更於疫情嚴峻期間捐助縣府300萬元支持防疫工作推展，對防疫工作推行與落實提供莫大幫助。

投資台灣事務所代理營運長陳明珠表示，她非常開心見證恆誼中小企業加速投資方案的擴廠落成，此次擴產對於半導體產業發展提供幫助，並能穩定肥料的生產與周轉，提升中小企業的智慧化轉型與競爭力，相信對於台灣科技業與農業發展，都有卓著貢獻。