目前在響尾蛇隊小聯盟打拚的台灣小將陳聖平近期跟隨富邦悍將練球，現在還在基礎打底階段，回顧去年職棒菜鳥年球季，他直呼收穫豐，「除了球技外，最大收穫就是英文能力變更好。」對於今年新球季展望，他希望能夠健康出賽、降低被三振率，「希望能從高階1A展開球季。」

受到疫情影響，陳聖平去年才展開首個職業球季，從低階1A Visalia Rawhide隊出發，但因被三振率過高，在8月時一度被下放到新人聯盟調整，去年整季留下出賽83場，敲出61支安打包含6轟，但吞下122次三振，打擊率1成98的成績。

陳聖平從上周開始跟著富邦一起練球，目前還在基礎打底階段，對於菜鳥年的收穫，他笑著說：「去年收穫滿多的，最大收穫應該是英文進步很多，因為我沒有翻譯，只能靠自己跟隊友、教練聊天，我英文沒有很好但就是大膽去講。」

面對生涯首個完整球季，陳聖平坦言出賽量高的情況下，打到球季尾聲身體也有出現疲勞感，那時就必須要自己想辦法放鬆，對於新球季目標，他希望能夠健康出賽、降低被三振率，打擊、守備也還要更穩定。