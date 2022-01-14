遠東百貨竹北店預計1/20正式開幕，今天試營運第一天，就吸引大批人潮，引發PTT八卦板和FB社團「新竹爆料公社」的網友熱烈討論，許多人表示疫情之下還群聚實在太冒險，如果真的有確診者在現場，後果真的不堪設想。

PTT八卦板有網友以「有沒有竹北遠百在大群聚的卦？」為題，PO文表示：「現在竹北遠百正在大群聚？滿滿的人潮滿了好幾條街，雖然只是試營運，卻是人多到滿出來，會不會1/20開幕就要清消？」然後表示自己也在現場「擠一下」，其他網友表示「為了打卡，表示有搶第一波」、「餐廳真的多，讚讚」，還有人表示新竹沒地方去，百貨就是「最好玩的地方」。

FB社團「新竹爆料公社」有網友分享現場排隊人龍照片，表示：「竹北遠百試營運，連進館都難啊！出乎意料的超級大群聚。」從照片可以看出館外密布排隊人潮，隊伍甚至排至建築物側邊，明明是上班時間，依然無法澆熄民眾的熱情。

館外人群聚集的畫面引起許多網友擔憂，表示「不知疫情現在嚴重，還去人多的地方，果然不怕死！」、「可憐又悲哀」、「真替辛苦的醫護人員感到擔憂」、「到時如果有確診者在裡面的話，匡列的人無法想像」。