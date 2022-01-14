農曆春節即將到來，台中市警第五分局為讓民眾過一個平順、如意的春節假期，今年將持續強化「金融機構防搶」及「連續假期交通疏導」及各項為民服務作為，規劃在農曆春節前後編排員警在轄內金融機構來回梭巡及守望，盤查可疑人車，藉由優勢警力展示，嚇阻宵小不敢心存非分之想。

警方表示，加強重要節日安全維護工作金融機構及校園安全座談會，邀轄內金融機構、銀樓、保全、當舖等業者及各級學校代表參加，凝聚共識，會後接續舉行員警及協勤民力任務講習，將工作重點明確交付，參與講習人員士氣高昂，已準備好在福虎年共同給予民眾安心的環境。

警方將派員指導各金融機構辦理「自衛編組演練」以提升自我防護力量；他並呼籲，年節前、後，公司行號及個人資金往來甚鉅，建議可多利用電子商務方式轉帳，如確有臨櫃提領必要，可撥打110或逕向轄區派出所申請警力護鈔，避免歹徒有機可趁。

同時警方也將加強轄內超商、銀樓、當舖、大賣場、加油站及自動櫃員機及機動派出所、舉家外出服務等巡邏勤務；更將主動製發各式宣導品，加強防制詐欺、家庭暴力等案件發生。

警方指出，春節治安維護工作啟動，加強重要節日安全維護工作期間，統合警察、義警、義交、民防、志工及守望相助隊等各項維安力量，藉由落實3大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，展現政府維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之用心。